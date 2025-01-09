許繹彬：美國新舊總統交接　港股頓成磨心

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入2025年，正當所有投資者正在為今年首季作出投資部署之際，殊不知突然迎來新年快「落」的格局。港股在踏入2025年首個交易日，除20,000點一開市便失守外，其後的數個交易日，在沒有任何好消息及利好數據的支持下，港股再度呈輾轉向下的狀況，穏守多時的100天線(即19,463點)亦宣告失守，昨天(8日)更一度低見19,111點，19,000點的心理關口看來亦好像岌岌可危。港股在欠缺自身因素的情況下，在短期內能否挽回劣勢，相信亦是同樣要靜候中央政府會否有新一輪振興經濟措施或有否新的亮麗數據公布，才有希望。