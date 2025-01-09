聯儲局會議紀錄：擔憂通脹再抬頭　減息步伐料更緩慢

美國聯儲局周四(9日)凌晨公布去年12月聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議紀錄。會議紀錄顯示，聯儲官員在12月會議上，對通脹及當選總統特朗普的政策可能產生的影響表示擔憂，考慮到不確定性，未來FOMC在減息方面的行動可能將更緩慢。

在去年最後一次政策會議上，聯儲局連續第3次減息。在季度經濟展望中上修經濟、通脹預測，失業率則被下修，點陣圖預測今年或減息兩次。

會議紀錄稱，幾乎所有聯儲官員都認為通脹的上行風險有所增加。在沒有點名特朗普的情況下，會議紀錄多次提到移民和貿易政策的變化，可能對美國經濟產生的影響。惟特朗普的行動將達到甚麼程度，這給未來帶來一系列不確定性，委員會成員表示需要謹慎。

會議紀錄顯示，未來的減息步伐確實可能會放緩。「在討論貨幣政策前景時，與會者表示，委員會正處於或接近放緩政策寬鬆步伐的適當時機。」

會議紀錄指出聯儲局在新一年資產負債表工作中的一些問題。政府借貸債務上限的恢復，可能會使聯儲局難以評估流動性狀況。此外，由於國債發行量可能下降，重新生效的債務限額也可能使資金繼續湧入逆回購工具。