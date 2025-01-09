富達：去年強積金回報逾8%　美關稅帶來不確定性

富達國際表示，香港強積金2024年整體回報達8.44%。各股票類別均錄得正回報，而美國股票持續升勢，平均回報21.53%，為表現最理想類別。全球債券表現最弱，平均回報為負2.88%。展望2025年，即使環球市場不確定性仍在，富達國際分析此情況下投資者需關注的重點，以部署來年的強積金投資。

富達國際投資策略董事簡立恆表示，經濟基本面數據顯示市場正在後周期階段，一般情況仍然會利好股票表現，但波動性會比較高，尤其是市場對通脹及政策預期產生變化的時候。

從多元資產配置角度，富達持續看好投資股票的前景但重點關注企業盈利走勢，因其為帶動回報的重要動力。至於固定收益，受美國共和黨即將執政及較高通脹的預期影響，美國國債殖利率走高。這反映固定收益可帶來可觀回報及分散風險作用。惟建議對存續期作策略性部署，因受增長、通脹及政策預期等多方面影響，債息將持續波動。

地域配置方面，美國股票今年錄得強勁升幅，在更多擴張性財政政策、潛在企業稅減免和放寬管制的預期下，預料美國股票動力可持續。企業盈利強勢預料將由科技行業擴散至其他行業，收窄兩者之間的差距。考慮到美國經濟動能已接近飽和，額外的刺激措施料進一步增加通脹多於經濟增長。歐洲的經濟增長預期較美國弱，法國和德國持續政局不穩，加上市場憂慮財政政策的可持續性，導致區內市場一直落後，但考慮到大部分負面因素已反映，投資者可留意當地央行及政府會否增加支持政策，以及俄烏地緣政治的發展，發掘當地的投資機遇。

亞洲股市方面，印度股市預計將面臨較少中美貿易所帶來的衝擊。台灣及南韓股市則受惠與全球科技週期關係緊密，惟投資者需留意近期的政治不穩定性及科技週期達到高位，可能會影響市場表現。中國內地政策轉向以穩定房地產市場及股市，表明支持增長並重點集中本地需求，將有利市場情緒。然而，中國經濟增長2025年仍將面臨重大挑戰，關稅的不明朗因素亦令外部需求前景受壓，因此有必要轉向支持消費，投資者應密切留意特朗普政府的關稅措施，以及後續中國內地的對策以及人民幣的走向。

日本方面，實質資薪增長應會持續帶動消費，但美國關稅風險持續，對外在需求的影響仍為未知之數。日本首相石破茂支持企業在春季提高薪酬和上調最低工資，日本央行將更有條件再度加息，日圓走強配合更高利率將對2025年的企業盈利帶來逆風，需留意相關風險。