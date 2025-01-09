法巴：港股有獲利回吐壓力　企業回購及北水南下料延續

法國巴黎銀行亞太區股票及衍生品策略主管呂成預計，今年港股有獲利回吐壓力，但由於政策的翹尾因素，年底或會較年頭稍優。該行預計MSCI中國指數全年為68點，即大約8至10%的升幅。去年股市主題：公司股份回購、北水南下將會在今年延續。

他指出，恒生中國企業指數去年升福達26%，為亞洲區表現最佳指數之一。至於香港股市在年頭下跌，主要因為不少大公司開始付利息，部分投資者為了利息入市，造就了持貨投資者獲利的機會。始終特朗普本月上場，現時是太早預知他政策的先後次序，造成了風險。故先行獲利是正常之舉。

企業回購股份活動，是去年港股主題之一，相信今年這情況延續。但對於企業而言，在高製造業價格指數（PPI）的背景下，相信企業的盈利回復仍然緩慢。

至於北水南下，投資者需要注意，南向通具有為內地人資產保值特性，尤其是人民幣下跌時候。另外亦具季節性，尤其在公司宣布和除息之間會湧入。

提到中國和亞洲區股市，他認為需要留意內地的資本市場改革。情況類似日本股市改革，企業需要解釋為何股價低於一倍市帳率。

他認為內地監管機構有推出類似資本市場改革的迹象，例如去年推出了CSI A500指數，類似對標S&P500。並為CSI A500指數推出一系列產品，單單3個月便有2,500億人民幣流入該產品，且回報相對較高。有關改革持續，或可改變內地人長線投資的習慣。

該行認為，企業具核心科技技術，繼續可以在資本市場容易獲得資金，並獲得政府的支持。在消費市道方面，則需要更加聚焦，尤其在去年下半年開始政府助消費，並於近日加碼。故相信，消費電子類產品及家庭電器將會受惠。