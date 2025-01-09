滙豐調高港股評級至「增持」 恒指目標上調至23870點

滙豐環球研究發表報告，將港股評級由「中性」調高至「增持」，恒生指數今年底目標由23,420點上調1.9%至23,870點。以周三(8日)收市計，潛在升幅近24%。

報告指出，蛇年將至，蛇象徵着轉變，這對於正進行結構性變革的亞洲而言是一個恰當比喻，內地正復甦，產業正整合，更多公司進入全球市場；同時，外國公司在東盟各國設廠，整個亞洲地區股票回購及股息在增加，去年恒生國企股指數公司的淨現金收益率為5%。

內地經濟前景有所改善，近期政策轉變確認中央穩定經濟決心，帶動A股去年造好，認為A股風險狀況見改善，並將有利本港發展。

此外，該行指本港房地產市場顯示出復甦迹象，來自內地投資者的興趣將重新燃起；股市活動將增加；以及5%股息收益率特別具吸引力，尤其是在央行減息背景下，與其他投資選項相比，提供更高回報。

滙豐預計，本港今年樓價將回升5%，扭轉自2022年以來下行趨勢，房地產行業正處於一個拐點，疊加租金上升、港府推出一系列措施，有助於恢復買家信心。

該行並將今年底國指目標由8,610點上調至8,800點。以周三收市計，潛在升幅約25%。該行指潛在的美國債券孳息率降低，將有助港股，故上調其評級。

另一方面，該行維持內地及印尼「增持」評級；維持台灣、新加坡「減持」評級。預期滬綜指年底目標3,800點；滬深300指數及深成指則分別為4,600點及12,500點。