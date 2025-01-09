花旗：對港樓市看法更悲　今年住宅樓價料再跌3%

花旗發表研究報告，指出由於貿易關係緊張、港元過於強勢，以及財政儲備及土地銷售下降可能限制財政擴張政策，對樓市造成宏觀不確定因素，而且市場似乎已下調減息幅度預測，本港最優惠利率(P)料下調空間較小。

該行又指，雖然成交量上升，但樓價估計仍未觸底，一手供應仍處歷史高位。零售貨值在負數調整周期；寫字樓租金或價值持續下跌。

花旗對本港住宅市道持「中性」看法，原因是供應創歷史新高，但內地買家可推動資產周轉。另外，予零售收租物業「減持」評級，因為受累於強港元及平均消費下跌，估計今年商場租金將下跌約5%。寫字樓前景更淡，因供應多、需求弱，租戶又對租金敏感，預期今年甲級寫字樓空置率約16%，寫字樓租金下跌6%。

股份方面，該行偏好依次為地產股、零售收租股、零售REITs、寫字樓REITs及相關收租股，首選恒地及信置，基於穩定派息前景、專注住宅發展、淨現金流量，另長實的非中、港業務比例較高，可能會吸引部分投資者，惟較早前派息政策有變。