法巴：特朗普或未來兩年對華增關稅25%　惟人幣不會狂貶值

法國巴黎銀行大中華區外匯利率策略主管王菊表示，雖然市場普遍預計美國候任總統特朗普會大幅增加中國關稅，但人民幣不會出現如2018至2019年貿易戰時的大幅貶值情況。

她指出，在特朗普第一次上台時增加中國關稅13至15%，其時人民幣兌每美元的匯價，由6.32顯著貶至7.2水平，差不多是一兌一地順着關稅幅度而貶。

該行認為，在基礎情況下，特朗普未來兩年會增加中國關稅25%，但人民幣不可能25%地貶值，原因是世界承受不了。其他可能的計算方法，是調節中國在美國進口的比重，現時佔美國進口14%，換算25%關稅增加後，人民幣需要貶值3%，即兌每美元在7.5左右水平。

另外她又指出，相較特朗普1.0時代中國的貿易盈餘4,000億至5,000億美元，現時高達8,000億至1萬億美元。就算因為關稅中國對美國貿易盈餘降至零，中國對其他國家的貿易盈餘仍高達4,000億至5,000億美元，故中國有責任維持貨幣相對穩定。

該行又對其他貨幣作出預測，預料歐元兌美元在今年底達一兌一算。因為特朗普政策相較拜登時期對通脹的壓力更大，美國今年或難以加息，令到美元匯價維持堅挺。日圓匯價則因美日國債收益率收窄，日圓兌每美元或保持160以下，大約在156水平。