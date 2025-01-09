內地客來港置業突破1300億元　多過3年度政府地價收入

樓市撤辣內地買家置業成本大減。中原地產最新數據顯示，2024年全港共錄得逾1.1萬宗普通話拼音買家入市個案，涉及成交金額逾1,300億港元，宗數及金額均破盡紀錄。相關金額相比政府近3個年度的地價收入還要多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然人民幣貶值，但受惠於去年2月底樓市全面撤辣，加上本港樓價從高位回落超過兩成，政府亦推出一系「搶人才」及優化移民政策，進一步提升內地客來港置業意欲。

他指出，大批內地客來港睇樓及買樓，當中包括經人才計劃來港的專才或新移民，個別更大手掃貨，對樓市起推動作用，樓價去年底止跌回穩。

去年樓市交投暢旺，全年錄逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，按年升逾兩成。當中，買家姓名為普通話拼音人士佔多達11,638宗，涉及成交金額達1,304.9億元，較2023年的6,095宗及778億元，分別急增約90%及67%，同創歷史新高。

資料顯示，上一次內地客來港買樓高峰期已經是2010年，當年錄得10,079宗普通話拼音買家入市，但僅佔整體成交約9%，去年已升至約24%，佔比例亦屬新紀錄。

內地背景買家亦推動去年多個新盤熱銷，陳永傑表示，2024年全年一手市場錄逾1.6萬宗登記，按年升近六成。當中普通話拼音買家佔5,547宗或約35%，按年大增約1.5倍，涉及金額達約800.5億元，佔整體一手金額高達四成，佔比連續兩年創新高。

另外，去年該類買家購買新盤單位以樓價1,000萬元以下細價樓為主，佔整體約58%，高於2023年的53%。而5,000萬元一手大額成交，去年該類買家就佔約4%。

至於去年最多具內地背景買家入市區域當中，以啟德發展區錄1,482宗同類成交最多，佔該區比例約50.1%。而該類買家入市比率最高的區域為南昌站一帶，佔比例多達63.4%，涉及260宗成交。

若選取去年首15個最多普通話拼音買家新盤，以啟德天璽‧天錄414宗最多，佔項目成交比例約47%。以比率計，則以西南九龍維港滙錄約71%最多，該類買家成交宗數錄195宗。