陸東：今年成港樓市炒家逃生門　港股年內料返24000

本港地產方面，他表示，「今年不用跌，成交會大，我認為今年是炒家借錢借得多、10個樽8個蓋的那些人的逃生門，今年你不走，未來幾年你都幾難捱。」

陸東認為，本港樓市最大風險是一手樓開價，「你睇吓地產商有幾心急，同埋銀行取態，如果發展商一手樓開價開得低，就會拖低二手樓，一個惡性循環。樓價是否真是『見咗底』可以升？我睇唔到，它可以持平一年，消化下，因為流動性稍為改善。」

去年9月內地推出多項刺激經濟措施，他相信，今年相關措施將繼續推出，為市場增加流動性。他提到，隨着內地樓市股市下跌，內地居民存款創歷史新高，認為內地除降準減息，最重要大減存款利率，甚至降到負利率，令存款流入市場，雖然不覺得內地樓會升，惟只要有一年樓市表現持平，已可消化很多存貨。