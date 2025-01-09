渣打：機管局發債助香港債券市場發展

渣打銀行(香港)表示，作為聯席全球協調人及聯席帳簿管理人，協助香港機場管理局成功在本星期為約70億美元等值的多年期及多幣種（港元、人民幣及美元）高級票據進行定價，並獲得巿場熱烈追捧，專業及機構投資者包括主權財富基金、基金經理人、保險公司和銀行等。

此乃機管局首次同時發行3種貨幣的債券以進行融資，有助其優化資本結構，並於不同年期和貨幣的債券發行保持多元化的投資者基礎。

渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，該行自2020年起支持機管局所有的美元、港元和離岸人民幣公開債券發行，包括這次具有標誌性意義的最新債券發行。是次185億港元債券是香港歷來規模最大的機構港元債券，也是首宗30年期港元機構債券發行，有助進一步支持香港債券市場的發展。機管局去年成功完成首次港元機構發行及長年期離岸人民幣發行，為其開拓了更多具吸引力的融資渠道，並為這次破紀錄的交易奠定基礎。

過去五年，港元債券巿場的總發行量上升55%至2024年達到約2,400億港元的新高，反映投資者對港元債券的興趣日漸趨升。他相信，機管局的成功將鼓勵更多香港及其他地區的發行人考慮發行本地貨幣債券，同時鞏固香港作為國際金融中心的地位。