迅銷首財季多賺22.4%　維持全年業績預測不變　明日復牌

集團指，在日本UNIQLO(優衣庫)及海外UNIQLO(優衣庫)事業分部帶動下，錄得收益及溢利大幅增長。其中，日本UNIQLO銷售強勁，錄得收益增長、經營溢利大幅增長；海外UNIQLO持續擴展順暢，錄得收益大幅增長、溢利亦上升。GU事業分部錄得收益增長但溢利大幅下降。集團維持全年度業績預測不變。

展望未來，集團預計2025全年度業績與年度初期2024年10月時所公布之預測相同。綜合收益總額預估將為34,000億日圓，按年增長9.5%；經營溢利總額為5,300億日圓，按年增長 5.8%；母公司擁有人應佔溢利為3,850億日圓，按年增長3.5%。集團預期2025財年全年度每股股息將為450日圓，其中包括中期與期末各派息225日圓。

應公司要求，其香港預託證券自2025年1月9日下午1時正起於聯交所短暫停止買賣，以待發布本公告。公司將向聯交所申請自2025年1月10日上午9時正起恢復買賣香港預託證券。