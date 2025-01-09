海盈山兩日錄350張入票　已超購4.4倍

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，項目自上周對外開放現樓示範單位後，連日來已錄得近2,000個參觀人次，將會視乎本周末市場反應，最快下周加推及公布新一輪銷售安排。

該盤與美聯物業及經絡按揭轉介為買家提供置業優惠。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，海盈山已屆現樓，樓價吸引，料投資客佔整體約五成，不乏「西餅客」垂青。項目年內入伙，故租務需求將會逐步浮現，預計項目落成後呎租將達70元水平，租金回報約4厘。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦指，最新推出「置盈按揭雙優惠」，包括「高存息戶口H按計劃」可為樓價1,000萬元或以下物業提供最高九成按揭，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2厘，即封頂息率低至3.5厘，銀行現金回贈1%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。