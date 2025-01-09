瑞銀：機管局債券需求勁　於債務資本市場具優越地位

香港機場管理局周四(9日)為等值70億美元的多幣種多批次發行定價，此前總訂單量峰值為256億美元。瑞銀全球投資銀行部副主席兼亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，這是有史以來香港發行人最大的公開債券發行，而強勁的市場需求，進一步顯示市場對機場管理局的信心和支持，以及其在債務資本市場的優越地位。

他指出，是次採用多幣種發行，以達到集資目標，並取得最大理想的融資成本。

瑞銀全球投資銀行部亞洲債務融資部執行董事楊詠程形容，是次發行規模成就是一項令人印象深刻的壯舉，尤其是在非常繁忙的亞洲一級債券市場，有幾筆大宗交易以及投資級債券領域。儘管實現了香港發行人有史以來最大的規模，但從信用利差的角度來看，該交易的定價仍然非常有競爭力。廣泛的投資者基礎參與，在交易中擁有許多高品質的機構帳戶。

該批債券由3部分組成，其中包括美元、港元及離岸人民幣，發行規模分別為41.5億美元、185億港元(約24億美元)，以及32億離岸人民幣(約4億美元)，訂單量峰值分別達200億美元、338億港元(約43億美元)，及95億離岸人民幣(約13億美元)。