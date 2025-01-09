馬斯克：AI經合成數據學習　明年產人形機械人達10萬

美國富豪馬斯克於周三(1月8日)與Stagwell CEO進行一場視訊訪談，他們討論了AI、人形機械人新進展、腦機介面晶片Neuralink等...

馬斯克指出，人類累積的知識基本上已於去年發生的AI訓練中耗盡。未來將使用合成數據再進步，AI會利用合成數據寫論文，或者想出一個論點，然後嘗試為AI自己評分，同時透過合成數據進行自我學習。

對於人形機械人，他說若一切順利，明年該企的人形機械人產量將增加10倍，目標是明年生產5萬至10萬個人形機械人，然後翌年再增加10倍。他預期，人形機械人與人類的比例至少是3比1，4比1，甚至是5比1。未來或有20億至30億個人形機械人，他表示，「錢在那個時候意味着甚麼，或者經濟是否有任何有意義的上限。」

對於腦機介面晶片Neuralink，他說目前已有三名患者植入Neuralink。又指已升級設備，增加電極數量，提高頻寬和電池壽命，計劃今、明年為20至30名患者植入升級版neuralink設備。

同時，他提出疑問，如果電腦和機械人可以做得比我們更好，我們的生活會有意義嗎？也許這就是為甚麼需要Neuralink，這樣就可以增強人類的能力，跟上機器的步伐。