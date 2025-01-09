證監會前副總監被起訴串謀妨礙司法公正　涉教調查對象毀證據

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。鄧氏被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。

控罪指被告涉嫌於2022年7月15日至27日期間，與上述「造市」調查的一名受調查人士串謀妨礙司法公正。鄧映霞涉嫌與對方及其他受調查人士會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對證監會的調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毀潛在證據。

證監會在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署一直致力維護香港金融市場廉潔，絕不姑息任何人士破壞市場公平運作。廉署面對任何公職人員的貪腐及失當行為，必定堅定執法，維護公義。