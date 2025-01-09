碧桂園境外債重組關鍵條款出爐　冀減債905億

該企已與由7家長期合作開的知名銀行組成的協調委員會達成共識，協調委員會由共同持有或控制公司3筆銀團貸款未償還本金額約48%的貸款人組成。此提案構成進一步談判和具體文件框架，旨在落實集團的境外債務重組。

倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元(約904.8億港元)，包括將到期時間延長至最多11.5年及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6厘，降低至重組後的每年約2厘，繼而有更具可持續性的資本結構，可專注交樓、繼續業務、保持資產價值，以及落實公司認為最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。

若要全數收回本金 須等到2037年

這裏的境外債指的是債券、銀團貸款，以及碧桂園借入或擔保的若干其他貸款融資，債權人有5個選項︰

1. 於重組生效日將其債項出售予碧桂園，以換取現金，但本金最多收回10%

2. 以強制性可轉換債券取代，到期日為2025年6月30日後3.5年，欠債全部變成股權

3. 67%債項轉換成強制性可轉換債券，到期日為2025年6月30日後7.5年，其餘換成新的債務工具(票據及╱或貸款融資)，以延長還款期

4. 換成新的債務工具，到期日為2025年6月30日後9.5年，本金僅收回65%

5. 換成新的債務工具，到期日押後到2025年6月30日後的11.5年，即2037年左右才收錢，這樣才沒有本金削減

控股股東考慮將85億股東貸款換股

此外，控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款，轉換為碧桂園或附屬公司的股份，具體條款有待協定。

公司及其顧問亦一直積極與其他境外債權人及其各自的顧問，就重組提案進行建設性對話。這包括與共持有或控制集團發行的美元優先票據，及港元可換股票據未償還本金額約30%的若干持有人合作。

同時，集團披露初步評估的債務概況。截至2023年12月31日，就境外債務而言，應佔有息負債總額(不包括應計利息)約164億美元，包括現有債券債務的未償還本金額約103億美元、現有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元，及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金額約14億美元。在2024年至2039年的預測期內，集團可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計介乎200億至250億元人民幣。

以上還債能力的假設包括：集團內地項目平均售價今年會經歷低個位數的輕微下降，2026年至2032年有中低個位數增長，2033年增速將穩定在低個位數水平。此外，公司預期2025年1月至2033年的預測期間內，出售若干少數權益金融投資，籌集約6億至8億美元的淨出售收益。