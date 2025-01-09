陳永傑：農曆新年前樓市氣氛升溫　小陽春或提早來臨

聖誕新年長假期過後，不少業主及買家外遊返港，陸續回流市場入市心水單位，樓市交投重拾動力。2025年開局短短一星期多，市場氣氛已逐步升溫，多個新盤於農曆新年前加快推盤步伐，各區亦有新盤推出應市，將軍澳、黃竹坑及屯門項目先後開價，訂價相當審慎克制，戶型及價錢包攬不同類型單位。新盤市場百花齊放，不少發展商看準新年前後的黃金檔期紛紛推盤，本月一手市場已錄近200宗成交，料本月成交量可達約800宗，預料二月更可達約1,500宗。

息口方面，美國通脹回落，市場亦預料今年有機會減息3至4次，對本港樓市起一定提振作用，去年起美國減息3次本港銀行亦有跟隨，較市場預期為佳，按息累減0.625厘，供樓人士月供已累計減少約7.3%，以市場平均按揭額約450萬元計，每月供款已減少約1,600元，供樓負擔明顯減低，今年更有機會再度調整。

在用家剛性需求支持下，租金指數CRI維持高企，CRI回報率亦可望企穩3.4%以上，回報率與H按息差距近乎貼近零，供平過租的時代將逐步重臨，料可吸引長線投資者入市及租客完約後轉租為買。

雖然今年樓市仍面對不確定性，但整體而言，本港失業率長期維持低水平，政府持續大力推動招攬人才計劃成效優於預期，令人口止跌回升，同時優化投資移民計劃，加上中央恢復一簽多行，樓市亦有受惠，今年樓市小陽春有望提早來臨，預計短期內成交量先行回升。若樓價企穩後，更可維持一段長而有力的樓市升浪。筆者祝願今年樓市健康正面發展，人人安居樂業，財富增值。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑