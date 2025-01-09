新港城兩房戶僅售408萬　呎價險守1.2萬元

鐵路站上蓋私人屋苑，二手樓價險守「4球」。馬鞍山新港城兩房單位，成交價僅408萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黃志佳表示，柴灣居屋怡翠苑B座中層2室銀主盤，實用面積約483方呎，原則為兩房間隔，自由市場叫價約470萬元，議價後以約450萬元獲用家承接，呎價約9,317元。

●美聯林潤強指，鴨脷洲海怡半島1座極高層B室，實用面積約629方呎，套三房間隔，獲用家以840萬元成交，呎價約13,355元，原業主於2008年2月以約430萬元購入。

－－－－－

九龍區

●中原黃家全表示，奧運站瓏璽8座高層E室，實用面積約913方呎，套三房間隔，另設工人套房，以1,650萬元成交，呎價約18,072元，原業主於2014年4月以1,400萬元購入，持貨逾10年帳面獲利250萬元。

－－－－－－

新界區

●美聯陳德涪指，馬鞍山新港城P座低層3室，實用面積約337方呎，兩房設計，叫價418萬元，及後獲自住用客洽購，議價10萬元後，以408萬元承接，呎價約12,107元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山公屋恆安邨恆月樓中層3室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望山景，未補價第二市場叫價220萬元，放盤約兩日，減價26.2萬元，減幅約11.9%，獲買家以193.8萬元承接，呎價約4,395元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海5座低層G室，實用面積約985方呎，套四房間隔，叫價約1,350萬元，日前議價後以1,295萬元易手，呎價約13,147元，原業主於2020年以1,405萬元購入，持貨約5年帳面蝕約110萬元。

●美聯李天傑稱，馬鞍山迎海．星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，一房連儲物室設計，叫價840萬元放售，新買家3年前高位沽出手持物業後，租樓多時決定再入市，議價後以728萬元承接，呎價約13,804元，原業主持貨近10年，帳面損手140.8萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋寶林邨寶仁樓中層20室，實用面積約490方呎，附裝修，去年6月未補價第二市場叫價300萬元，獲白居二以278萬元承接，累積減幅約7.3%，呎價約5,673元。

●中原龐耀昌指，大圍1月暫錄約8宗二手買賣，盛薈1座南翼中層D室，實用面積約686方呎，套三房間隔，叫價約1,100萬元，日前議價後以990萬元獲承接，呎價約14,431元，新買家為同區換樓客。

●中原侯惠良表示，沙田花園城1期2座中層B室，實用面積約286方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，去年7月減至420萬元，日前議價後以330萬元易手，呎價約11,538元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑N座高層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，放盤約4個月，未補價第二市場叫價530萬元，以525萬元成交，呎價約10,116元。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園8座中層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價約598萬元，議價後以548萬元沽出，呎價約10,830元，新買家為同區客。

●美聯王子超稱，上水中心2座低層B室，實用面積約330方呎，兩房間隔，叫價400萬元放售，成交價393.8萬元，呎價約11,933元，新買家為分支家庭客，原業主於2012年12月以270萬元購入。

●利嘉閣蕭嘉偉指， 天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST的3A座高層A9室，實用面積約295方呎，一房間隔，去年12月初收樓，叫價428萬元放售，獲多批客戶睇樓，以390萬元交易，呎價約13,220元，原業於2023年12月樓花買入，帳面賺10萬元。

●中原陳文杰指，荃灣全．城滙5座低層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，2023年8月叫價1,600萬元，累減540萬元，以1,060萬元沽出，呎價約12634元創同呎數單位歷來新低，原業主於2017年以1,184.63萬元一手買入，約8年帳面蝕124.6萬元。

●利嘉閣李曉敏表示，荃灣樂悠居低層1室，實用面積約424方呎，兩房間隔，望樓景，新買家為投資者，議價減價50萬元，以540萬元售出，呎價約12,736元，原業主於2017年以約585萬元買入，帳面蝕讓45萬元。

－－－－－－