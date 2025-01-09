新盤輪流推出　再有新樓公布命名

港島區兩個現樓項目減價之際，鴨脷洲全新盤登場，周四(9日)公布命名，提供93伙，預期短期內以現樓形式推出市場。另一方面，新盤市場於周四(9日)連接錄得「一客兩食」成交個案。

●會德豐地產計劃今年推7盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，集團計劃年內推售7個項目，預計涉及逾2,400個單位。上述包括現正推售的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，灣仔春園街項目，山頂種植道1號其中5座洋房，古洞24區地皮項目第1期，黃竹坑站港島南岸第6期，九龍塘龍庭里豪宅項目第1期，啟德承豐道18號項目第1期等。

●鴨脷洲惠風街項目命名為Coasto

●黃竹坑站港島南岸海盈山兩日錄約350票

●筲箕灣傲華周日次輪賣55伙

協成行發展旗下筲箕灣傲華，昨晚首輪銷情理想，隨即漏夜加推價單3號，提供35伙，折實平均呎價約19,100元。同步上載銷售安排，落實本周日(12日)以先到先得形式發售55伙，包括25伙開放式單位，26伙一房單位及4伙兩房單位，實用面積211至456方呎，折實價377.2萬至900.9萬元，折實呎價約17,068至21,376元，折實平均呎價約19,112元。

●元朗PARK YOHO Napoli兩房售790萬

●啟德THE HENLEY II 兩房售1,833萬

●將軍澳GRAND SEASONS日內上載銷售安排

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周四(9日)公布將於日內上載銷售安排，最快下周作銷售。發展商指，自項目公布價單後至今接獲約千個查詢，當中約七成為用家，其餘三成屬投資者。該批查詢若按地區分布，將軍澳區佔約六成，其他主要來自新界東及九龍東等地。SEASONS系列累計售出966伙，套現逾60億元。

●元朗洪水橋滙錄「一客兩食」

●投資客斥逾973萬元購沙田星凱‧堤岸兩房

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(9日)獲投資客斥資逾973萬元購入兩個開放式戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目投資回報理想，連續三星期內均有投資者連購兩伙，合共售出6伙。是日再獲投資客連購兩伙，包括1座41樓C室，實用面積228方呎，成交價489.2萬元，呎價約21,456元。

●藍田KOKO ROSSO兩房呎售約20,221元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，今(9日)錄得7座23樓C室的成交，單位實用面積467方呎，屬兩房連梗廚間隔，成交價944.3萬元，呎價約20,221元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出876伙，套現接近85億元。

●屯門上源複式戶錄終止交易

屯門掃管笏上源錄得錄一宗終止交易，涉及單位為第2A座低層地下及地下A室，屬複式連花園戶，實用面積2,199方呎，採四房雙套間隔，外連278方呎花園，原本於2021年4月以2,950萬元連雙車位沽出，當時呎價約13,415元。資料顯示，當年買家採用成交期長達1,230日(逾3年)的付款計劃購入，並可享提前入住優惠。發展商已安排下周一(13日)招標重售該單位。