投行「星級分析員」跌落神壇　10年減薪3成又縮編

隨着時代的改變，金融業的職場生態有了明顯變化，華爾街大行分析員再非職場天之驕子，地位更不斷下降！全球最大15家銀行的股票分析師人數從10年前的近4,600人銳減至約3,000人，降幅超過30%。

年薪11萬美元起 縮1/3

與此同時，分析師的薪資水平也在大幅下滑。Vali Analytics的數據顯示，入門級股票分析師的起薪目前為每年11萬至17萬美元，幾乎與金融危機前的薪資持平。考慮到通脹因素，股票分析師的總薪酬實際上下降近三分之一。

互聯網的出現令資訊更快傳遞，而交易所買賣基金(ETF)之類的被動管理投資工具已經獲投資者擴為接受，再加上人工智能(AI)技術發展、監管法規的收緊，股票分析師的地位亦開始滑落，過去的「星級分析員」亦逐漸跌落神壇。

不過，分析員的減少亦帶來一些負面後果，包括小型股票的研究覆蓋率下降，市場愈來愈關注大型股票。目前，追蹤小型股的羅素2000指數中，只有10名以下分析員研究的公司，數量從10年前的880家激增至約1,500家，增幅達70%。

學術研究表明，分析員研究覆蓋率下降會導致投資者對公司估值不準確，從而增加公司融資成本，降低股票流動性，影響市場效率。富瑞的研究顯示，自2001年以來，無人覆蓋的小型股每年平均落後於有10名以上分析師覆蓋的公司近3個百分點。

貝萊德傳200人遭解雇

事實上，金融行業一直都是裁員的重災區。全球最大資產管理公司貝萊德據報將裁員約1%。外媒引述該公司的內部備忘錄指，管理層稱此乃重整資源的一環。由於貝萊德員工總數超過21,000人，意味着大約有200人將遭解雇。

另外，有傳摩根士丹利今年把173名員工升任為最高層的董事總經理，獲升任人數按年升12%，但仍低於2022年的199人及2023年的184人。