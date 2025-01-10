專家樓評：加薪買樓申按揭遭拒　有咩辦法解決？

雖然私人市場很多時參考政府公務員的加薪幅度，公務員凍薪、減薪或會影響私人市場的薪酬趨勢，但近期還是有不少聲音鼓吹減公務員人工，以解決政府的財赤問題。不過，一眾打工仔也不用太擔心，去年底一項調查顯示，超過六成本地僱主已決定今年加薪，預計平均加幅有3.6%，反映企業暫時對接下來的經濟環境仍有信心，亦重視怎樣留住人才。

談到加人工，近日接觸到一個案，客戶在收到公司通知可以升職後旋即興奮買樓慶祝，豈料因為銀行不接受其未生效的新收入水平，差點弄至撻訂收場。

糧單未反映工資上調

客戶在小型貿易公司任職經理，原本月入約4萬元，本來已在將軍澳一帶睇樓一段時間。至上月客戶獲告知將被升為高級經理，約2月中生效，月薪上調至每月約5萬元。收到好消息後，難得手上已有足夠資金當首期，他遂決定將目標由一房單位轉為兩房單位，興奮落訂購買油塘一間價值750萬元的半新樓兩房單位。

可是，「即將」加人工不代表「已經」加人工，客戶到銀行申請七成按揭時被質疑供款佔入息水平過高，以現有的人工計算，每月23,575元的供款佔其收入逾50%。客戶慘吃閉門羹後一下子慌忙失措，需要求助。

其實，代入銀行的角度來看，一切很合理。一個750萬元的單位做七成按揭，銀行要向客戶貸款高達525萬元，並讓對方以30年時間還款，當然要很小心評估對方的還款能力，以免收不回款項錄得壞帳收場。所以一般審批按揭申請，銀行都要求申請者提供3個月的出糧紀錄，就算申請者擲出升職通知信，也難保申請者獲批按揭後不會離職轉工，故對他們而言，只有申請者能證明自己已收過數個月上調後的人工，才可相信對方申報的收入水平。

建議商討延長成交期

除非申請者本身乃任職大型公司或機構，又或本身乃「工接工」，離職現有工作和新工開工前沒有「真空期」，這類個案可能銀行會彈性處理；如果申請者本身收入較浮動(如依賴佣金收入)的話，更至少應有6個月的入息證明。

客戶未正式加薪便匆匆落訂，如要繼續成交，就只能增加擔保人以減低供款佔入息比率，又或加碼首期金額以減少按揭成數。經了解，得悉兩者對客戶來說都不可行，故建議他提出延長成交期，至取得升職後第一份薪金的月份(即約4月)，幸好最終獲得業主同意，相信補充升職後的出糧紀錄後，銀行有較大機會信納和批出按揭。故有意置業人士必須留意升職或轉工時的按揭申請時機，以避免不必要損失。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣