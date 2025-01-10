陸秉鈞：2025年最具潛力的避險投資組合

「有危就有機」，上期跟大家分享過2025年的風險情況，但機會在危機之下仍然存在。這期筆者打算跟大家分享一下自己對於風險之下的投資產品機會。筆者認為，建基於不明朗因素持續的前提下，以下三類資產將有機會像「奇兵」般突圍而出。

避險奇兵一：黃金

「黃金」，常被視為重要的避險投資工具。自上年起，筆者一整年每個季度都推薦黃金投資，而黃金也是愈推愈有。除了去年10月30日，筆者曾於文中提到，如果黃金價格短期內出現顯著回調，那將是一個吸引人的投資時機。長期來看，黃金市場前景依然樂觀，筆者預期中期黃金價格將持續刷新高點，甚至挑戰3000美元。

當然，目前這目標說法受到質疑，這主要是因為市場認為在美債息率高企、美元指數高踞不下的情況下，黃金升勢理應轉弱。然而事實上，踏入一月份開始，黃金與美元指數同步上揚，這顯示市場因為市場的不確定性產生後對黃金的「偏好」，已經超出美元走強所帶來的負面影響。

這裏的關鍵原因，除了大家熟知的央行增持外，另一個「潛在」的需求是市場的避險情緒，2025年的不穩，讓黃金於今年的需求有機會較2024年更甚。筆者認為，在2025年，投資者應該利用黃金價格每次顯著調整的機會進行投資。目前，黃金價格接近100日移動平均線，大約在2,632美元左右，這是一個可以考慮分批買入的點位。如果價格進一步下跌，可以考慮12月的低點2583美元和11月的2536美元作為後續的買點。除了現貨外，相關的實物ETF 也是投資者的一個良好選擇。

避險奇兵二：日圓

另一個值得關注的投資工具是「日圓」。過去兩年日圓大幅貶值，讓大家已經習慣了日圓的每況愈下。日本央行去年7月底的加息讓日圓8月份一度因為拆倉而急升，讓市場一度以為日圓將轉向強勢，有些專家更認為美元/日圓將跌至(日圓升值)135水平，然而事實證明日圓的基本面不輕易改變，最終再度上升(日圓貶值)，並且又再逼近160的水平。

然而筆者認為，外匯沒有長久的單邊走勢，日圓積弱已久，在經濟數據支撐導致升息的情況下，日圓本身已經存在升值的誘因；若然碰上環球股市出現大幅波動，這將會觸發日圓的明顯升值。所以筆者認為，當美元/日圓升越160水平後，可以開始分批吸納日圓作「奇兵埋伏」。

避險奇兵三：高息股

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)