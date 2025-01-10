協鑫新能源購LNG接收站項目權益
2025年01月10日 07:55
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協鑫新能源(00451)宣布，公司向關連方朱共山家族信託最終全資擁有之公司收購目標公司的全部已發行股本，代價為3.25億人民幣(約3.45億港元)。目標集團透過其間接全資附屬公司協鑫油氣投資如東LNG接收站項目及茂名LNG(液化天然氣)接收站項目，其用於儲存從海外LNG船舶上卸下的LNG。兩個項目設計均為每年處理約300萬噸的LNG。
代價中的2億人民幣(約2.124億港元)以現金支付，6,500萬人民幣(約6,903萬港元)按每股代價股份0.45元發行代價股份方式償付，6,372萬港元(約6,000萬人民幣)將透過發行可換股債券償付。
代價股相當於公司擴大後股本9.87%。代價股發行價0.45元，較昨日收市價0.46元折讓2.17%。可換股債券為3年期，按年利率1厘計息，初步換股價為每股0.45元，可悉數轉換為1.416億股換股股份。
收購事項是公司現有LNG業務的自然發展。LNG接收站項目可通過提供LNG儲存和處理能力，在淡季儲備庫存，而在旺季滿足市場需求，從而與集團的LNG貿易業務相輔相成，有助補充LNG貿易業務模式及分佔合營企業收益。
於訂立公告日期前，協鑫油氣(即目標公司間接非全資附屬公司)已分別與江蘇協鑫(即朱共山家族信託最終非全資擁有之公司)及太倉港(即朱共山家族信託最終非全資擁有之公司)訂立貸款協議，據此協鑫油氣已分別向江蘇協鑫及太倉港提供1.11億人民幣貸款及7,000萬人民幣貸款。