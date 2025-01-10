協鑫新能源購LNG接收站項目權益

代價中的2億人民幣(約2.124億港元)以現金支付，6,500萬人民幣(約6,903萬港元)按每股代價股份0.45元發行代價股份方式償付，6,372萬港元(約6,000萬人民幣)將透過發行可換股債券償付。

代價股相當於公司擴大後股本9.87%。代價股發行價0.45元，較昨日收市價0.46元折讓2.17%。可換股債券為3年期，按年利率1厘計息，初步換股價為每股0.45元，可悉數轉換為1.416億股換股股份。

收購事項是公司現有LNG業務的自然發展。LNG接收站項目可通過提供LNG儲存和處理能力，在淡季儲備庫存，而在旺季滿足市場需求，從而與集團的LNG貿易業務相輔相成，有助補充LNG貿易業務模式及分佔合營企業收益。

於訂立公告日期前，協鑫油氣(即目標公司間接非全資附屬公司)已分別與江蘇協鑫(即朱共山家族信託最終非全資擁有之公司)及太倉港(即朱共山家族信託最終非全資擁有之公司)訂立貸款協議，據此協鑫油氣已分別向江蘇協鑫及太倉港提供1.11億人民幣貸款及7,000萬人民幣貸款。