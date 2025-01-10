聯合國：今年全球經濟料增長2.8%　內地升4.8%　美國或放緩

聯合國發表《2025年世界經濟形勢與展望》報告，預測今年全球經濟增長維持在2.8%，與去年相同，中國的經濟增長預期由去年的4.9%，降至今年的4.8%，雖然略為放緩，但仍能實現穩定增長。此外，南亞料將是增長最快區域，在印度6.6%的強勁增長推動下，預期今年南亞地區的國內生產總值(GDP)增速將達到 5.7%。

報告指，全球經濟展現出較強韌性，經受住一連串相互疊加的衝擊，不過由於投資疲軟、生產率增長乏力及債務高企，全球經濟增長仍不及疫情前3.2%的平均水平。

不過報告提到，中國經濟有巨大的公共投資，以及強勁的出口支撐，但消費支出低迷，房地產持續疲軟，家庭消費信心恢復緩慢，對經濟活動構成壓力。

報告預測，美國經濟增長將由去年的2.8%，放緩至今年的1.9%，主要與勞動力市場疲軟及消費支出放緩有關，歐洲今年經濟增長則預計會升至1.3%，較去年增0.4個百分點，受惠於通脹緩解及勞動力市場的韌性。

根據報告，通脹下降及多個經濟體持續實施貨幣寬鬆政策，將有提振作用，但地緣政治沖突、貿易緊張關係，以及全球多地高企的借貸成本，構成主要風險，低收入國家面對的風險尤其嚴峻，可能會進一步破壞實現可持續發展目標的進展。

聯合國秘書長古特雷斯表示，在相互關聯的經濟體系中，每個國家都受到影響，必須共同努力兌現共同推動經濟的承諾，令今年成為全球邁向繁榮及可持續未來的關鍵一年。