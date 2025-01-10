官媒：人行及時推含金量措施　人幣有望保持穩定

內地官媒在頭版發表《央行穩匯率「穩」的是甚麼》文章指，中國人民銀行將在香港發行600億元人民幣離岸央票，選擇此時大規模增發央票，目的是為了收緊離岸人民幣流動性，抬高空頭做空成本，達到穩定人民幣匯率的目的。

自去年12月以來，人民幣兌一美元匯率經歷一波持續震盪下行，人行多次釋放明確穩匯率訊號，且有從溝通引導向實質性舉措落地趨勢，包括多次強調堅決防範匯率超調風險、逆周期因子加力、離岸人民幣同業拆借資金利率升高、大規模增發離岸央票，都向市場傳遞明晰穩匯率態度，人民幣兌美元波動雖以市場供需為主導，但貨幣當局會對匯率預期高度關注，將防範因非理性情緒引發持續單邊貶值預期的出現，防範出現市場一致性預期，匯率超調的負反饋強化。

人行穩匯率不是讓匯率固守某一點位，而是更看重匯率預期、市場結售匯交易的平穩有序。隨着企業等外匯市場主體對匯率波動認識加深，加上人行過去多年在穩定匯率預期方面積累成熟經驗和市場信譽，市場對於匯率短期突破某一點位也逐漸「脫敏」，匯率彈性加大同時市場預期的波動卻在變小。

儘管外部經貿環境是今年影響人民幣兌美元匯率走勢關鍵變數，但考慮到經常帳戶仍有望保持順差、企業匯率風險管理意識和手段愈發成熟，更重要的是，影響匯率決定性變數是內地經濟發展動能，宏觀政策更加給力，及時推出有含金量務實舉措，人民幣匯率有望總體保持穩定。