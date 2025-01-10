姚浩然：港股續窄幅上落 黃金現價不值博
2025年01月10日 11:42
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地正等待候任美國總統特朗普正式上任後，再開始推出新措施應對，市場現時觀望氣氛濃厚，加上美國10年期債息高企，影響美股及港股表現。姚預料，港股短線將於19,100至19,500點窄幅上落；並建議，投資者現階段可留意滙豐控股(00005)，指公司股息率吸引，亦受惠於憧憬特朗普上任後放寬金融業規管，股價有望挑戰80元關口。
國際金價連續第3天做好，創下四個月新高。姚浩然認為，金價雖然仍有空間向上，但在美元持續強勢下，較難挑戰早前高位。他又指，待特朗普正式上任，市場避險情緒降溫後，金價或要面對較大回調壓力，不建議投資者現價追入。
至於紫金礦業(02899)方面，姚指出公司涵蓋黃金以外其他業務，在環球經濟偏弱的情況下，對紫金在銅方面業務有較大影響，因此不太看好該公司股價會有太大向上動力。
內地玩具原創品牌布魯可(00325)周五(10日)首掛，開市報109.6元，較招股價60.35元高出81.6%。姚浩然建議，持貨者可以考慮先行獲利。如有意繼續持貨，則建議以100元作參考，若跌穿則離場止賺。