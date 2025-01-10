姚浩然：港股續窄幅上落　黃金現價不值博

國際金價連續第3天做好，創下四個月新高。姚浩然認為，金價雖然仍有空間向上，但在美元持續強勢下，較難挑戰早前高位。他又指，待特朗普正式上任，市場避險情緒降溫後，金價或要面對較大回調壓力，不建議投資者現價追入。