阿波羅傳參與收購Seven ＆ i　投資逾730億元

外媒引述知情人士透露，美國私募股權巨頭阿波羅全球管理(Apollo Global Management Inc.)考慮投資高達1.5萬億日圓(約736.99億港元)，到伊藤家族的管理層收購(Management Buyout，MBO)日本便利店7-11母企Seven & i的計劃。

根據目前提議，阿波羅將加入伊藤家族和日本全家FamilyMart便利店營運商伊藤忠商事的行列，成為主要投資者。伊藤家族正考慮出資約5,000億日圓，伊藤忠商事則考慮超過1萬億日圓。其他夥伴仍在就股權進行談判。

知情人士稱，收購股權涉資約4萬億日圓，其餘融資來自日本大型銀行。包括三井住友金融集團、三菱日聯金融集團，以及瑞穗金融集團將參與此交易。知情人士稱，投資結構、投票權比例以及董事會成員組成等交易細節仍在協商中。

此外，知情人士表示，今次收購下，Seven & i的估值可能達到9萬億日圓，高於OK便利店的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard Inc.(ACT)7.5萬億日圓的報價，Seven & i周五(10日)市值徘徊在6.3萬日圓左右。