港交所再迎兩投行猛將　同出任董事總經理

余學勤在新的職務上將負責領導香港交易所市場科，推動香港交易所股票、衍生產品、固定收益及貨幣產品市場的蓬勃發展，進一步提升香港作為全球領先資本市場的地位，將向香港交易所集團行政總裁陳翊庭匯報，並加入集團的管理委員會。此前，他在摩根大通服務超過18年。

陳翊庭表示，余學勤擁有超過 25 年的資本市場和金融服務經驗，職業生涯橫跨美國、香港和中國內地多個市場。港交所正在積極落實各項戰略，不斷提升香港市場的深度和吸引力，相信他對國際市場和內地市場的豐富經驗將成為香港交易所領導團隊的重要財富。

林基榮上任後將負責領導集團在企業及營運上的重點戰略項目，並與營運、市場、集團戰略以及平台和市場結構發展等部門緊密合作。林基榮將向香港交易所營運總監兼集團財務總監劉碧茵匯報。他在企業融資領域擔任管理職務超過25年。

陳翊庭指，林氏在企業融資和客戶關係方面擁有豐富經驗，並且非常熟悉香港上市公司和市場的環境，相當切合這新設立職位的要求，幫助港交所落實一些重要戰策項目和舉措，提升香港市場的韌性和創新力度。

陳翊庭補充，在香港交易所集團不斷提升競爭力、鞏固國際領先交易所地位的進程中，一直大力投資人才，這兩位高管的加盟凸顯了交易日對投資人才的堅定承諾。