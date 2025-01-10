安聯投資：內地不會推火箭炮式刺激方案　美上半年或暫停減息

安聯投資表示，特朗普重掌白宮，勢將令美國經濟和市場產生巨變。他再次出任總統之際，正值世界各地在經濟增長、通脹和利率動向呈現分歧的格局，預計各國經濟分歧的狀況將於2025年加劇，惟整體依然看好股票，不過預期波動性會增加。隨着特朗普政府公布更多新政策的細節，可能會刺激通脹並對環球供應鏈帶來衝擊，尤其是在移民和關稅方面，故對前景保持審慎。

安聯投資指，特朗普新政府有機會推出更多財政刺激措施及放寬監管，或會有助促進經濟增長，並使美國經濟於2025年壓倒其他發達經濟體，但寬鬆的財政政策有可能導致通脹回升，預期美國聯儲局可能在2025年上半年提早暫停減息，政策利率或會保持約4厘水平。

歐洲方面，政局癱瘓、生產力增長疲弱及消費者信心不振等因素，或將意味着歐元區再經歷增長平平的一年。隨着歐洲央行未來數季把存款利率引導至低於中性水平的1.75厘，預料2025年英國經濟會錄得輕微增長，讓英倫銀行可按部就班地每季減息一次。

中國經濟持續放緩，而且美國加徵關稅將對中國出口構成威脅。安聯投資估計，當局可能推出更多的貨幣和財政刺激措施，但不會是市場憧憬的大型「火箭炮式」方案。同樣，日本高達2,500億美元的刺激方案有望提振當地經濟，預期日本央行將於2025年逐步把其政策利率提高到最少1厘。

安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve表示，繼續看好多元因子投資中具吸收波動性的策略，以鞏固投資組合的基礎，該行依舊看好美股市場，並且維持偏好估值合理的科技股，因這些企業具創新力和盈利能力良好。

她續指，儘管市場氣氛偏淡，仍在環球投資組合中仍看好部分中國持倉，中國政府推出扶持內需的措施，最近亦公布個人養老金改革計劃，兩者對市場帶來的作用可能超過當前預期。