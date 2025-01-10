【新盤追擊】BEACON PEAK擁抱大自然的市區豪宅

據美聯物業高級區域營業董事張詠思(Vince)表示，大窩坪延坪道地皮位處畢架山，本身亦是綠化地帶，當時城規會改劃這塊地皮作為低密度住宅，經過多番協調後，先至有現時的規模，然後再納入賣地表，而由於地皮位處傳統市區豪宅地段，加上又與大自然貼近，所以確實是得來不易的優質地皮。

位於畢架山延坪道9號的BEACON PEAK生活配套稱得上無懈可擊，隨時隨地都可以親親大自然，樓盤貼近鷹巢山自然教育徑，行山跑步唾手可得。另外，由樓盤駕車前往九龍塘港鐵站，僅5至6分鐘車程，而前往西九龍高鐵站及國際機場亦都是15分鐘至半小時。至於消閒購物，由樓盤駕車前往又一城僅6至7分鐘，前往旺角Moko、九龍站圓方以及尖沙咀K11 MUSEA亦僅10至20分鐘。

美聯張詠思(Vince)又指，畢架山是傳統豪宅區，不單止是身份象徵，亦都佔盡發展優勢，鄰近近年政府大力打造的第二個核心商業區，只是10幾分鐘車程，便到達九龍東的啟德、九龍灣、同觀塘等一帶，九龍東的商業樓面面積供應，預料將進一步增加至超過400萬平方米，規模可媲美中環核心商業區，自然人才薈萃。想知BEACON PEAK更多資訊，即刻 Click片睇啦。