代理樓價指數按周升1.17%　樓價走向仍需觀察

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報139.25點，按周升約1.17%，升幅為9周以來最大，是12月19日美國聯儲局及香港主要銀行宣布第三次減息當周的市況。減息持續，為樓市帶來正面訊息，CCL連升2周共約1.53%。但近期多個新盤部署推售兼減價促銷，二手市況維持拉鋸，短期樓價反覆爭持未變。預期新春前CCL將繼續於136點到140點之間窄幅徘徊，未來樓價方向仍需觀察。

CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約2.50%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.22%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約2.64%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.92點，按周升約1.30%。CCL(中小型單位)報138.60點，按周升約1.17%。CCL(大型單位)報142.51點，按周升約1.18%，終止兩周連跌。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升兩周，分別累升約1.98%及約1.75%，同樣處於2016年9月底水平。而CCL(大型單位)則處於2017年1月中水平。

四區樓價指數，三升一跌。港島CCL_Mass報143.10點，按周急升約3.27%，升幅為9周以來最大，連升兩周共約4.96%。九龍CCL_Mass報135.29點，按周升約1.11%，連升兩周共約2.31%。新界東CCL_Mass報149.61點，按周升約0.83%，結束三周連跌。新界西CCL_Mass報128.19點，按周跌約0.13%，連跌兩周共約0.47%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於2016年8月底、9月底、11月中及12月中水平徘徊。