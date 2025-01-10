證監會：提防無牌虛擬資產交易平台iSCAT

香港證監會告誡公眾，提防一家名為國際標準碳資產科技有限公司(International Standard Carbon Assets Technology Co., Limited)，亦稱為「iSCAT」或「iSCAT Exchange」的無牌虛擬資產交易平台，且已將相關網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。如有虛擬資產交易平台在香港從事欺詐行為或無牌活動，證監會將在適當情況下果斷地採取執法行動。

「iSCAT」及／或「iSCAT Exchange」無獲證監會發牌，但曾宣稱在香港營運的虛擬資產交易平台，聲稱提供加密貨幣交易服務，並利用社交媒體平台，推介投資者到其網站和流動應用程式投資加密貨幣。

根據《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營受規管活動的業務和提供虛擬資產服務的業務，即經營虛擬資產交易所，或向香港投資者積極推廣該等服務，即屬犯罪。

證監會再次提醒投資者，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者有可能損失在該平台上持有的全部投資。如對虛擬資產交易平台的持牌狀況有任何疑問，請參閱證監會持牌虛擬資產交易平台名單。