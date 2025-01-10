傳奇投資者及高盛：美股太貴　泡沫爆破風險飆

外媒報道，傳奇投資者、資產管理機構GMO創辦人Jeremy Grantham長期警告市場存在泡沫，最近再度警告，指美國股市太貴，且泡沫可能很快就會破裂，不過他也承認，無法預測這個泡沫幾時會爆。

報道指，他本周出席羅森伯格研究公司(Rosenberg Research)網絡研討會時指出，全球面臨的主要問題，如生育率下降將進一步使人口增長下降，特別是在日本、南韓及中國等已開發國家，此趨勢最終或損害生產力，又提及氣候危機以及其對社會及產業的影響。

Grantham將目前比擬為科網泡沫(Dot-com bubble)時期，當時網絡技術引起市場熱潮，科技股在暴跌前吸引大量資金，其中包括亞馬遜(Amazon)。他舉例，亞馬遜曾失去92%市值，但最終成為巨頭。他又指，人工智能(AI)或比網絡更具規模及重要性，但這並不意味不會出現巨大損失。

儘管他因準確預測科網泡沫及2008年金融危機成名，但他最近的崩盤預測尚未實現。他在2023年3月以及同年12月接受外媒訪問時，曾預測股市可能下挫多達50%。不過，標指在之後漲近50%。

此外，高盛周四在予客戶的報告提出，股市下跌的風險正增加，例如去年美股大升逾2成、市值過高與市場集中度太高，美股將於今年某個時候，存在大跌可能性。

據高盛分析，美股「七巨頭」去年的收益增幅料將達到33%左右，但標普500指數中其他成分股的收益增幅預計僅3%。高盛警告，市場過於集中，加劇了美股在面對失望的業績增長時的脆弱性。