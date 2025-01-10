灣仔南固臺及周邊重建申放寬發展密度　獲城規會部分同意

城市規劃委員會於周五(10日)審議多項規劃申請，不少個案獲順利通過。其中，合和實業的灣仔南固臺及周邊地皮住宅重建計劃，早前將秀華坊18號納入地盤範圍，同時要求放寬發展密度，計劃興建312個單位，個案於周五獲城市規劃委員會部分同意。

上述地盤範圍包括山坡臺1、1A、2和3號、船街55號(南固臺)、捷船街1至5號、船街53號，以及內地段第9048號和毗連政府土地，連同新納入的秀華坊18號，地盤面積約33,807方呎，較原先擴大約11%。

發展商建議由綜合發展區、住宅(丙類)、休憩用地、政府、機構或社區等用途，改劃為其他指定用途註明「住宅發展並保育歷史建築物」及其他指定用途註明「高架行人走廊」地，作附設商業配套用途的綜合住宅發展和保育南固臺。

項目地積比率由原先5.136倍，提高至9.197倍，以興建一幢28層高住宅大廈，可建總樓面約310,923方呎，包括約11,460方呎非住用樓面作零售等用途，項目提供312伙，單位數量較地盤擴大前獲批的225伙，增加57伙或約22.4%。