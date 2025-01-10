藍灣半島三房放盤半年賣唔出　終樓價跌穿800萬元沽

港島業主都要劈價出貨，小西灣藍灣半島三房單位，放盤約6個月，減價70萬元後，成交價790萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎百祥指，小西灣藍灣半島2座低層D室，實用面積約596方呎，三房間隔，叫價860萬元，放盤約6個月，近日獲用家積極洽購，商議近一星期後，降價至790萬元成交，累減70萬元，呎價約13,255元，新買家為東區分支家庭。

●利嘉閣凌健朗稱，西營盤63 Pokfulam的1座低層C室，實用面積約269方呎，一房連開放式廚房間隔，新買家為內地專才客，減價20萬元，以530萬元成交，呎價約19,703元，原業主在2017年以約730.5萬元一手買入，帳面蝕200.5萬元。

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九龍區

●中原黃家全指，旺角奧柏‧御峯1座高層J室，實用面積約574方呎，套兩房間隔，望市景，以843萬元沽出，呎價約14,686元，原業主於2015年11月以830萬元購入，持貨約9年多帳面獲微利13萬元。

●中原吳子麟表示，土瓜灣翔龍灣2座高層H室，實用面積約361方呎，兩房間隔，以546萬元易手，呎價約15,125元，原業主於2007年6月以248萬元買入，持貨超過17年帳面獲利298萬元。

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新界區

●利嘉閣周煇宏稱，荃灣萬景峯2座低層C室，實用面積約829方呎，套四房間隔，望市景，新買家為換樓客，叫價1,300萬元放售，議價後以1,280萬元成交，呎價約15,440元。

●中原王壹鳴表示，荃灣1月暫錄約22宗二手買賣，包括立坊中層12室，實用面積約293方呎，一房間隔，享市景，去年1月叫價498萬元，一直少有客問津，最近兩個月兩度主動減價，最新叫價425萬元零議價沽出，呎價約14,505元，持貨約7年半帳面蝕58.8萬元。

●利嘉閣陳志偉指，屯門市廣場3座高層B室，實用面積約353方呎，兩房間隔，新買家為區內分支家庭客，因熟悉周邊環境，有意物色上述屋苑贈予愛兒自住，議價後獲減20萬元，以390萬元售出，呎價約11,048元，原業主於2020年以約505萬元買入，帳面蝕115萬元。

●祥益黃慶德指，屯門邁亞美海灣1座高層G室，實用面積約398方呎，兩房間隔，區內客打算購入單位後先出租後自住，加上鄰近家人住所，方便日後管理，單位內籠附裝修，收樓後即可放租，減價11萬元，以379萬元購入，呎價約9,523元。

●中原賴作智表示，上水中心2座中層F室，實用面積約342方呎，兩房間隔，放盤時叫價約420萬元，日前議價後以400萬元易手，呎價約11,696元，新買家為區內客。

●中原蔡天賜指，粉嶺及上水1月暫錄約20宗二手買賣，其中上水海禧華庭1座高層E室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價約408萬元，零議價易手，呎價約10,435元，新買家為上車客。

●中原黎宗文表示，沙田居屋愉翠苑C座高層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，叫價約638萬元，日前議價後以未補價第二市場價600萬元獲承接，呎價約9,231元，新買家為用家。

●中原侯惠良指，沙田中心新寧大廈高層G室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約470萬元，去年8月減至440萬元，日前議價後以420萬元易手，呎價約13,548元，新買家為上車客。

●中原劉俊杰稱，大圍名城3座南翼低層C室，實用面積約959方呎，套四房間隔，叫價約1,580萬元，議價後以1,373萬元易手，呎價約14,317元，新買家為同區租客。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海5座低層D室，實用面積約798方呎，三房間隔，享海景，放盤約5個月，叫價1,180萬元，減152萬元，以1,028萬元獲買家承接，減幅約13%，呎價約12,882元，原業主持貨約7年，帳面虧蝕262萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山1月份暫錄約20宗二手買賣，新港城K座中層5室，實用面積約519方呎，三房間隔，叫價約720萬元，日前議價後以685萬元易手，呎價約13,198元，新買家為換樓客，原業主持貨約10年帳面僅獲利約35萬元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山翠擁華庭8座中層F室，實用面積約844方呎，三房間隔，望海景，放盤約4個月，叫價820萬元，累減22萬元，以798萬元獲買家承接，呎價約9,455元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶明苑寶松閣中層8室，實用面積約601方呎，三房間隔，去年9月未補價第二市場叫價480萬元，近日調整至450萬元，最終獲區外白居二以420萬元承接，累計減價60萬元，減幅約12%，呎價約6,988元。

●中原關偉豪表示，將軍澳新都城1期3座中層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以500萬元成交，呎價約13,736元，上址原業主於2008年12月以169萬元購入，持貨已經約16年帳面可獲利331萬元。

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