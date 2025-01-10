新盤輪流公布農曆新年前開賣　周末逾5盤開售

新界兩盤部署農曆新年前開售，將軍澳日出康城新期數項目已落實下周三作首輪銷售，盡推首張價單138伙。另外，周六、日(11、12日)有至少5個樓盤，合共推售約75個單位。

●將軍澳GRAND SEASONS下周三賣138伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周五(3日)上載銷售安排，落實下周三(15日)盡推價單1號全數138個單位。據銷售安排，發售當日會劃分兩個時段揀樓，大手客優先，率先揀樓的A組買家，須揀選最少 3至6個指定單位。B組買家可購1至2伙，並以先到先得形式出售。

●屯門黃金海灣第2期珀岸加推88伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，周五(10日)加推價單2號，提供88伙，折實平均呎價約10,088元，較首張價單高約3%。項目於3日內共接獲逾1,400張入票，按首兩張價單提供216伙計，暫錄超額認購逾5倍。價單2號涵蓋開放式至三房單位，實用面積由307至655方呎，折實價245.8萬至707萬元，折實呎價7,955至11,878元。

●北角皇都下周二招標賣兩伙

●屯門OMA OMA三房複式戶連車位售1,298萬

●元朗洪水橋滙都單日沽3伙

●啟德DOUBLE COAST I單日套現1,744萬

會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，今(10日)錄得兩宗成交，總成交金額共1,744萬元。當中，第3座21樓B室，為實用面積627方呎的三房單位，以1,291.6萬元售出，呎價約20,600元。另一伙為第3座11樓G室，為實用面積265方呎的開放式戶，成交價452.4萬元，呎價約17,072元。