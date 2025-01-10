美股早段受壓　道指跌358點　美匯指數迫近110大關

美國就業數據強勁，令減息預期進一步降溫。美股3大指數周五早段受壓，道指跌358點，報42,276點；標指跌59點，報5,858點；納指跌261點，報19,217點。港股夜期報18,970點，跌145點，低水94點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注今年底維持利率不變的機率已達到28.1%，意味着市場已經開始消化「減息周期結束」的情景。在強勁的就業數據公布後，美匯指數續創逾兩年高，一度高見109.97，迫近110大關；10年期美國國債孳息率亦升至4.793厘，迫近4.8厘大關。

近日多位聯儲局官員都發表了「鷹派」言論，表明對進一步減息持審慎態度，甚至認為減息周期已經結束。聯儲局理事鮑曼認為，由於通脹風險依然存在，應該謹慎行事，又指上月減息代表着聯邦公開市場委員會(FOMC)在政策調整階段的最後一步，目前的政策利率，接近她所認為既不支持亦不抑制經濟增長的「中性水平」。此番言論意味着她不支持繼續減息。

波士頓聯儲銀行行長柯林斯則表示，跟她幾個月前的預期相比，現在更傾向於今年減少降息次數。她提到，要避免對即將上任的政府未來政策進行預判，應要等待更多明確信息，再去了解相關政策對經濟活動、勞動力市場和通脹的影響。

隨着市場焦點逐漸轉向即將換屆的美國政府，以及候任總統特朗普上台後可能會推動的一系列新政策，摩根士丹利全球固定收益與公共政策研究主管Michael Zezas指出，雖然重要的政策變化即將到來，但實施的過程可能會非緩慢，這意味着今年內美國仍然健康的基本面，應該有助於推動風險資產(即美國股票和企業信貸)跑贏大市。不過，他補充指︰「如果我們錯了，例如關稅實施的幅度更大、速度更快，那麼今年政府債券等風險較低的資產可能會跑出。」