道指挫696點　今年升幅化灰　美匯逼110逾兩年高

美國最新就業數據強勁，加上消費者通脹預期急升，市場憂慮美國減息步伐放慢，美股周五(10日)顯著下挫，抵銷今年以來升幅；道指最多跌757點，收報41,938點，跌696點或1.6%。納指一度跌逾2%，收報19,161點，跌317點或1.6%。標指收報5,827點，跌91點或1.5%。

反映中國概念股表現的金龍指數跌3.14%。港股美國預託證券(ADR)報18,920點，較本港收市低144點或0.76%；當中ATMXJ的ADR均較本港收市跌逾1%。

總計全周4日市，道指跌1.07%，標指及納指跌0.71%及0.62%。年初至今，道指跌1.42%，標指及納指倒退0.93%及0.77%。

個股方面，英偉達(Nvidia)股價下滑3%，蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜(Amazon)亦分別跌2.4%和1.4%，但Meta升近1%；另外，達美航空(Delta)業績優於預期，股價彈高9%。不過，洛杉磯山火恐造成巨大保險索償，財險股沽壓大，Allstate及Travelers股價分別跌5.6%及4.3%，Travelers是表現最差道指成分股。

美國勞工部公布，去年12月非農業職位增長由11月的21.2萬個，加快至25.6萬個，創去年3月以來最大升幅，市場原先預期會減慢至僅增加16.5萬個。至於美國上月失業率輕微跌0.1百分點，至4.1%，低過預期的4.2%。

另外，美國密歇根大學1月調查顯示，消費者一年通脹預期初值升至3.3%，按月上升0.5個百分點；5年通脹預期升至3.3%，按月上升0.3個百分點。

聯儲局理事Michelle Bowman周四(9日)表示，她雖然支持之前的減息行動，但認為通脹仍有上行風險，因此去年12月份減息可能是最後一次。

強勁就業數據出爐後，美元及美債均抽升，美國30年期長債孳息高見5.005厘，是自2023年11月以來首次升穿5厘；10年期債息亦高見4.797厘；對息口較敏感的2年期債息亦報4.396厘。掉期市場顯示，交易員把聯儲局下次減息0.25厘的時間，由今年6月押後到10月。

至於美匯指數亦一度逼近110水平，高見109.97，創逾兩年高位，在紐約尾市升近0.4%，報109.63。英鎊跌0.93%，至1.2192美元；日圓亦跌0.46%，報158.87兌每美元。