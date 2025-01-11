非農數據強勁　大行紛改口　美銀：減息周期已結束

外媒報道，美國去年12月超預期的就業數據在周五(11日)出爐後，美國銀行、花旗及高盛的經濟學家下調對美國聯儲局進一步減息的預測。華爾街大行中對減息最樂觀的花旗，仍預計會有5次、幅度0.25厘的減息，但時間要由5月，而不是之前預計的1月開始。高盛則預期，今年將有兩次減息，而非3次。

美銀此前預計今年會有兩次幅度0.25厘的減息，不過現時認為一次都不會有，之後更反而有可能加息。Aditya Bhave等美銀經濟學家指，在12月強勁的就業報告發布後，該行認為減息周期已結束。如果核心個人消費開支(PCE)價格指數按年升幅超過3%，且通脹預期上升，就應該開始討論加息問題。

此外，Andrew Hollenhorst和Veronica Clark等花旗經濟學家表示，他們並不特別擔心聯儲局今年不減息或考慮加息的情況。「雖然就業數據好於我們預期，但物價及工資升幅都有所放緩，即使經濟仍強勁，官員們對於減息應該仍能接受。」

Jan Hatzius等高盛經濟學家預測，聯儲局將在6月、12月、以及2026年6月減息。他們之前預測是3月、6月及9月，對於本輪周期的終點，他們維持3.5至3.75厘的預期。