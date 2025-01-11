IMF總裁︰特朗普關稅威脅推高全球利率　中國經濟面對挑戰

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，美國候任總統特朗普的關稅威脅，已經推高全球較長期的借貸成本。

格奧爾基耶娃指，即將上任的特朗普政府，其貿易政策不確定性加劇全球經濟逆風，並且實際表現為全球的長期利率走高，短期利率已下降，這種情況仍發生，是一種非常不尋常的組合。

她指，鑑於美國經濟的規模及角色，全球對新一屆美國政府的政策方向有濃厚興趣，尤其在關稅、稅收、放鬆監管及政府效率方面，這樣並不出奇，美國貿易政策對融入全球供應鏈的國家及地區的影響將最為嚴重，包括許多中等經濟體及亞洲地區。

她並提到，美元強勢，可能導致新興市場經濟體，尤其是低收入國家的融資成本上升；周五(10日)公布的就業報告等美國經濟數據表明，聯儲局有條件等待更多數據，再進一步下調基準利率。

IMF去年10月預計今年全球經濟增長3.2%，並將在本月17日的最新《世界經濟展望》報告中進行更新。格奧爾基耶娃暗示，整體數字不會變化太大，指IMF認為全球經濟增長保持穩定，不過存在明顯分化。她又指，美國的表現比IMF之前預期的好得多，反觀歐盟有些停滯，印度有點疲軟，中國則正面臨通縮壓力及內需低迷的挑戰。