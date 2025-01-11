肖鋼：發展耐心資本乃系統工程　須進一步深化體制機制改革

第二十九屆(2025年度)中國資本市場論壇同六(11日)舉行，論壇主題為「金融強國與資本市場發展」。中國證監會前主席肖鋼出席會議並發表主旨演講。

肖鋼表示，發展耐心資本是系統的工程，需要進一步的深化體制機制的改革，有序擴大制度性的開放，完善基礎制度，統籌協調政策體系，構建一個良好的生態環境。圍繞這個問題他講述3個方面的問題。

第一，更好發揮私募、股權、創投基金的作用。私募股權創投基金天然與科技創新風險共擔，利益共享的機制，更能夠匹配科技創新周期長、失敗率高、風險大的特點，是科技創新不可替代的重要角色。而私募股權創投基金普遍遇到募集資金管理難、投資難的問題，管理難、退出難，影響耐心資本的發展，因此要優化全鏈條的生態體系，增強市場的包容性和適應性，支持設立市場化的S基金和併購基金，深化私募股權創投二級市場的交易試點，進一步活躍產權交易市場，加速投資、退出、再投資的良性循環。

第二，持續改進政府引導基金的功能。 一是明晰政府引導資金的宗旨，政府主要是運用財政資金的槓桿增加全社會創新創業資本的供給，着力解決創投市場失靈的問題，加大對早期項目、科技前沿無人區項目的支持力度；二是建立科學合理的評價體系和容錯機制，要增加風險容忍度，要增加對基礎研究的投入，重視孵化新技術、新企業，促進產學研用經融合，提升產業鏈和供應鏈的能力；三是提升基金管理能力，打造懂市場、懂法律、懂資本運作的團隊，建立健全市場化的激勵約束機制，優化投資決策的流程，發揮管理團隊的能動性。

第三，大力發展風險投資基金。企業從事風投具有諸多的優勢，一般有比較雄厚的實力，在募集資金方面有更多的吸引力，更加契合長期投資的特點。同時企業風投在產業洞察，科技成果轉化，供應鏈整合等方面更具有比較多的資源稟賦和較強的能力，有利於拓展新場景、新業態，培育被投企業創新發展。當前要大力發展壯大企業風投基金仍然需要著力解決不敢投，不願意投的問題，進一步健全業績考核和進製合規免責機制，根據投資策略、功能、定位設立不同的容錯率，不單純追求財務回報為目標。

最後，發展壯大耐心資本迫切需要打造一流的投資家隊伍，做到懂戰略有情懷，敢擔當，強專業，把落實國家戰略和市場化運作有機統一起來，遵循行業基本規律，做好投資策略設計和精準有效施策，不斷提高專業的能力和效率。