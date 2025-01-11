朱克伯格：Apple欠創新能力　長期食老本　好耐冇發明偉大產品

Meta行政總裁朱克伯格參與一個播客節目時表示，蘋果公司(Apple Inc.)已經很久沒有真正發明偉大的產品。他認為，蘋果公司一直在依賴過去的成功而生存，也就是大家常說的「吃老本」。「喬布斯發明iPhone，惟20年後的今天，他們仍在坐享其成。」

蘋果公司話題的起因，是主持人Rogan表達對蘋果公司的不滿。Rogan稱他正從蘋果公司陣營，轉向安卓陣營，部分原因是不喜歡被一家公司束縛，同時他也不喜歡蘋果公司的App Store政策，認為其30%的分成太離譜，「他們竟然能做出這種事而不受懲罰，這太瘋狂了。」

朱克伯格回應指，對此有些看法。他認為iPhone可能是史上最重要的發明之一，但他也表示蘋果公司制定的規則讓人感覺很武斷。他指，蘋果公司完全沒打算讓其他人開發像是AirPods連到iPhone這種其自家產品互通的方式。他認為，如果該公司允許其他人使用其協定，市場可能會出現比AirPods更好的競爭商品。

朱克伯格抱怨背後也有商業原因，例如Meta一直對蘋果公司30%的分成表示不滿，而且該公司的iOS限制也使得Meta更難在硬件領域展開競爭，並導致其廣告收入損失數十億美元。朱克伯格表示，如果蘋果公司無這種「隨意規則」，根據他的粗略計算，Meta的利潤至少會翻倍。

他認為，蘋果公司「只用自家產品」的策略最終會損害到公司，又認為蘋果公司在真正發布創新產品方面表現非常差。他認為，科技行業變化非常快，「如果你在10年內一直未能做好，最終會被別人打敗。」