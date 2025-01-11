大鱷艾因霍恩：美股市場結構正崩潰　股票價值離地埋隱患

早在美國非農數據公布前，著名對沖基金Greenlight Capital創辦人艾因霍恩(David Einhorn)就警告，認為目前美國股票市場的結構正在從根本上崩潰。他曾因在2008年金融危機期間沽空雷曼兄弟而聲名鵲起。

他近日在挪威資產管理公司Skagen Funds組織的會議表示，由於被動投資興起，加上投資者更看重價格而非價值，導致被高估的股票變得更高估、被低估的股票更低估。這種現象扭曲市場價值，並埋下巨大的風險隱患。「許多公司的股價遠高於實際可能價值，情況可能會在較長一段時間內持續，但最終市場總會回歸到價值。」

艾因霍恩指，傳統的股票選股者已經從專業投資界消失。過去投資者會通過深入研究，尋找被低估的優質公司進行投資，從而推動市場朝向更有效的資源配置方向發展。「過去那些大型長期投資機構曾經在每次電話會議上都派分析師參與，每次會議都有5個人出席，他們有龐大的研究團隊，需要了解每家公司的一切情況。」

惟如今這種傳統的價值投資理念正消亡。現在大部分資金已轉移至指數基金，所收取的費用極低。剩下的主動管理資金的費用，也從1%降到0.35至0.4%。因此，這些機構不得不裁掉大量進行深入研究的人員。

艾因霍恩認為，造成這種局面的「罪魁禍首」，是多經理人對沖基金(multi-manager fund)及指數基金流行。指數基金被動買入所有資產，僅根據過去表現進行投資，多經理人對沖基金則更多關注短期價格波動，而非公司的內在價值。

艾因霍恩又形容，目前的市場為「非常、非常穩定的非平衡狀態」。他指，被高估的可能變得更高估，被低估的可能變得更低估，「你沒有像市場設計的那樣實現資本效率。我不知道這種情況是否會或何時會逆轉。如果真的發生，將會導致大量的大屠殺。」他認為，這種情況造成一個在根本上有風險的局面，因股票價格與其實際價值脫節。

他承認，雖然傳統價值投資看似消亡，但對於堅持下來的投資者而言，未必不是一個機會。隨價值投資者減少，市場錯估的現象會更普遍，為善於深度研究的投資者提供更多獲利機會。