陳樂怡：康師傅高派息政策料吸引資金泊入

美國候任總統特朗普的一舉一動備受注視，市場關注會如何兌現競選承諾，關稅戰及科技圍堵中國料將升級，打擊風險偏好。美匯強勢，恒指料續守19,000點關口。未來一周市場將會注視內地公布去年12月3大經濟引擎數據，以及第四季國內生產總值(GDP)。全年經濟數據齊備，農曆新年前後降準的呼聲愈來愈高。另外，美國將會公布去年12月核心消費物價指數(CPI)，若然通脹再顯韌性，可能刺激債息進一步向上。

該公司2024年利潤率擴張有望超預期，2025年指引穩健，續以利潤率為優先，市場或在3月業績前上修預測。同時，內地消費疲軟，消費估值修復空間有限，低單價的日常消費相對可取。在波動市中，康師傅高派息政策料可吸引資金泊入。

渣打去年提高收入及股東回報指引，將2026年的有形股東權益回報目標從12%調升至接近13%，並將2024至2026年的股東分派目標從至少50億元，調高到至少80億元，市場反應正面。估值上，雖然現價對應2025財年預測市帳率0.62倍，略高於過去5年平均水平，但仍較其他國際銀行存在折讓，目標價110元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)