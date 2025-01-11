陳鳳珠：內地以舊換新補貼政策延續　料助推動消費增

發改委表示要全方位擴大內需，自上而下加快推動「兩重」建設，更好統籌「硬投資」與「軟建設」，完善投向領域並提高項目支持比例，強化超長期貸款等配套融資。

2024年，內地的7,000億元人民幣(下同)超長期特別國債支持的項目已基本全部開工，完成投資超過1.2萬億元，2025年約1,000億元的項目清單亦已提前下達，今年內地將增加發行超長期特別國債，近期將會再下達一批項目清單。相信內地將加大力度支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，以實施高水平科技自立自強，推動經濟向高質量發展。

另外，內地亦要加力做好設備更新和消費品以舊換新工作，進一步擴大支持範圍和力度，強化項目和資金全鏈條管理。2024年內地安排3,000億元超長期特別國債支持兩新，2024年首11個月，全國設備工器具購置投資按年增長15.8%，對全部投資增長的貢獻率達到65.3%，在以舊換新的活動中，逾六成消費者選擇購買新能源汽車，推動新能源乘用車的市場滲透率連續6個月超過50%，反映內地以舊換新政策有效促使新能源汽車銷售增長，預期購買力將持續釋放。

日前，發改委和財政部明確今年加大範圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策，補貼範圍新增4類家電產品和3類數碼產品等。在原本的8類家電產品基礎上，將微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品納入補貼範圍，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品，單件銷售價格不超過6,000元，按產品銷售價格的15%給予補貼。由於以舊換新補貼政策延續，且範圍覆蓋擴大，預期將有助推動消費增加。

另外個人消費者購買新能源乘用車單輛補貼最多1.5萬元，購買燃油乘用車補貼最多1.3萬元。相信設備更新政策有助企業提升生產效率、降低能耗，從而增強競爭力，而消費品以舊換新政策可促使消費升級，亦可推動汽車及家電向綠色發展。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)