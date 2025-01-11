郭家耀：從《魷魚遊戲2》了解娛樂股唔易炒

萬眾期待的《魷魚遊戲2》早前正式上線，成為Netflix平台收視最高的非英語劇集，更一度登上93個國家的熱播劇集榜榜首，首周觀看次數高達6,800萬次，累計播放時數高達5億小時，打破Netflix原創劇集《Wednesday》於2022年創下的5,010萬次紀錄，延續首季帶來的熱潮。

不過，南韓相關的娛樂股份並未受惠，外界普遍認為第二季內容不符期望，故事似曾相識，只是增加更多龐大的殺戮遊戲，並沒有新的創意。為增加票房收益，將故事分成兩半，現時預計第三季將於2025年上半年公映，市場擔憂第三季的效果會更差。

《魷魚遊戲》主角李政宰為最大股東的南韓電影發行商與行銷公司Artist United，股價在短短半個月由去年12月中的高位回落47.6%，持有Artist United股權的Wysiwyg Studio期間也重挫32.5%，Netflix在南韓的合作夥伴、電影特效公司Dexter Studios則下挫37.5%。當然，如果跟12月初的低位比較，3家公司的現時股價大概只是返回原位而已。

今次市場反應亦是一個很好的投資案例，首先娛樂行業的不確定性相當高，投資者永遠無法準確捕捉市場喜好，很容易出現超出或低於預期的表現，形成收益的確定性大大降低，自然需要在行業估值上作出調節。作個比喻，娛樂行業就像獵人出外打獵一樣，你永遠無法知道今天捕獲的是一隻大象，還是一隻小兔，甚至一無所穫。

另外，今次股價反應正好與投資界經典名句「buy the rumour, sell the news」不謀而合。《魷魚遊戲2》還未正式播映前，市場有無限憧憬，相關公司股價在短短半個月內出現急劇升幅。當正式上映後，雖然收視水平還可以，但由於觀眾對內容不滿，市場擔心第三季收視無以為計，便大幅拋售。

這反映投資除財務計算外，也需要考慮心理因素。因為市場充滿期待令股價急升後，是需要更爆炸的因素出現，才能令股價進一步上衝，否則便只有出現回落的機會。捕捉市場心理變化正正是投資的藝術，劇裏的魷魚遊戲並不好玩，投資市場亦一樣，不想被淘汰，分析公司除掌握財務報表外，並需要學懂怎樣判斷市場預期，制定方案，萬一出現落差時，便懂得怎樣處理。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)