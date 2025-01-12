葉尚志：小米股價料維持高位運行 睇位低吸
2025年01月12日 08:00
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港股短期弱勢加劇，正如我們指，在守不住19,600點初部支持下，要注意前一級浪底19,054點將可能受到考驗。盤面上，權重股騰訊(00700)出現破底，並且創出5個月新低，相信是對市場構成打擊的主因之一。在未有新的護盤領漲主力再次確立出現之前，估計港股仍將以偏軟格局運行。
小米(01810)是2024年升幅最大的恒指成分股，雖然在去年已累升120%，近日亦因為憂慮有被美國列入實體名單而出現下跌調整，但是在公司核心業績有望保持高增長的基礎下，加上公司各主營業務都可以受惠於內地刺激消費政策，估計小米股價可以維持高位運行的格局狀態，操作上建議可以關注低吸的交易機會。
事實上，小米目前的三大主營業務，包括佔總營業額55%的智能手機、佔29%的IoT(物聯網)與生活消費產品、以及佔6%的智能電動汽車創新業務，各業務的毛利增長都在高雙位數以上，並且在目前的「以舊換新」刺激消費政策下，將實施手機等數碼產品的購新補貼，對家電產品的補貼範圍也由去年的8類增加至12類，新加納入微波爐、淨水器、洗碗機和電飯煲，可以說，小米的三大主營業務是可以全面受益。建議可於32港元以下買入，目標看35元，止蝕可定在30元。
第一上海首席策略師葉尚志