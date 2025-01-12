葉尚志：小米股價料維持高位運行　睇位低吸

事實上，小米目前的三大主營業務，包括佔總營業額55%的智能手機、佔29%的IoT(物聯網)與生活消費產品、以及佔6%的智能電動汽車創新業務，各業務的毛利增長都在高雙位數以上，並且在目前的「以舊換新」刺激消費政策下，將實施手機等數碼產品的購新補貼，對家電產品的補貼範圍也由去年的8類增加至12類，新加納入微波爐、淨水器、洗碗機和電飯煲，可以說，小米的三大主營業務是可以全面受益。建議可於32港元以下買入，目標看35元，止蝕可定在30元。

第一上海首席策略師葉尚志