【星期一‧炒啲乜】港股19000關危危乎　反彈有難度？

距離農曆新年還有大約兩個星期，惟港股2025年開局不佳，上周五(10日)收市創三個半月以來新低，並且連跌5天，累挫近700點；如果就踏入新一年以來計，在7個交易日就跌足6日，累插近千點。分析指港股現時欠缺利好消息，加上內地股市弱，市場擔心美國可能對中國企業出招，港股出現技術性反彈機會微，短期更可能跌穿19,000關，真的未知月底能否生生性性，否極泰來，讓股民安安樂樂過年。

內地於周一(13日)會公布去年12月進出口數據，料為市場焦點，其中出口升幅料由6.7%，擴大至7.4%；進口跌幅料由3.9%收窄至1.4%；至於貿易順差料由974.4億美元升至1,000億美元。

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