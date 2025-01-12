大摩邢自強：特朗普2.0政策面臨制約　華企應對更有經驗

香港大學中國商業學院周日(12日)舉辦新年展望論壇，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強於論壇上表示，特朗普2.0將面臨制約，他認為其政綱分為3個部分，分夠是對外加關稅，對內減稅及嚴控移民。

他說，特朗普提出的理念，與2017年特朗普1.0頗多一脈相承的地方，但目前經濟與2017年不同，因為當年通脹較低、經濟處於新周期開始，財政赤字壓得很低，政策空間較大，因此預期特朗普2.0面臨制約。他說，不論是嚴控移民、驅逐非法移民，甚至進一步對外加關稅，都會令物價上升，因此與2017年相比，美國對通脹承受力下降。

其次，奧巴馬政府執政最後幾年將赤字壓得很溫和，讓特朗普有減稅的空間。而在疫情後，目前美國財政赤字佔GDP比例已幾乎是二戰後最高，聯儲局減息空間較小，財政赤字因企業減稅居高不下，聯邦政府還本付息成本佔其GDP不斷上升，市場或擔心美元信用及美國財政。

第三，美國已進入經濟和市場周期的後半段，一旦財政政策緩和，美國經濟也將回落。

邢自強表示，美國對中國加關稅，可能會分階段，對中國的影響不至於誇張到出口大幅下滑後，經濟、企業一蹶不振，與2018年首輪貿易戰相比，中國企業和產業鏈應對起來更有經驗。