北角皇都於周六連沽3伙　套現逾1.36億元

該公司營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽稱，上述大手買家購入單位包括32樓A1室，實用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室間隔，連兩個車位以5,327萬元售出，呎價約35,000元。另一伙為32樓A2室，實用面積886方呎，套三房連儲物室間隔，同樣連同兩個車位，成交價3,101萬元，呎價約35,000元。

新世界營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪續指，昨日餘下一宗成交為31樓A1室，實用面積1,522方呎，四房雙套連儲物室戶型，連一個車位以5,174.8萬元沽出，呎價約34,000元。

何家欣補充，項目自上周開放展覽廳予VIP客戶優先預約參觀，反應熱烈，每日預約額均爆滿。為回應需求，項目繼周五(10日)加推兩伙招標後，昨天再多推一伙招標發售，單位為33樓B2室，實用面積1,246方呎，四房套房連儲物室間隔，招標日期由下周三(15日)起。